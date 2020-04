Französisches Design, das eine Amerikanerin zur Legende machte – in Grossbritannien, geschaffen von einer Britin. Alles um Meghan Markle klingt nach einem Märchen, durchdacht zwar und ohne Schnörkel, aber alles in allem perfekt. Die Liebesgeschichte zwischen Meghan und dem französischen Haus Givenchy begann, als sie ihren Prinzen heiratete. In einer schlichten Robe, das Bild der modernen, kosmopolitischen Frau verkörpernd. Der im März 2018 verstorbene Firmengründer Hubert de Givenchy hätte es gemocht, schliesslich hat der Audrey Hepburn und «Das kleine Schwarze» zu Ikonen des 20. Jahrhunderts gemacht.

Das Erbe trug nach Riccardo Tisci (2005 - 2017) die englische Designerin Clare Waight Keller weiter. Ohne Mainstream-Hits wie Tiscis schwarze Rottweiler-Shirts. Mit Waight Keller wollte man zurück zum Ursprung, zur französischen Eleganz. Und so hüllte sie auch die ehemalige Herzogin von Sussex in eine distinguierte Aura: Durch Stickereien so effekthaschend-glamourös, dass das Volk was zu glotzen hat, aber doch so chic, dass sie stets als zeitlos galt.