Dieses Brot wird euer Leben verändern

Und so gehts

1. Eine Silikonform verwenden oder Kastenform mit Backpapier auslegen. Alle trockenen Zutaten in die Form geben und miteinander vermischen. Ahornsirup, Kokosöl und Wasser in einem Messbecher verrühren und zu den trockenen Zutaten geben. Gut vermischen, bis sich eine dicke Masse ergibt. Die Oberfläche des Teigs mit einem Spachtel schön glatt streichen, dann mindestens zwei Stunden (oder gleich über die Nacht) stehen lassen.

2. Den Ofen auf 175 Grad vorheizen.

3. Das Brot in der Mitte des Ofens 20 Minuten backen. Anschliessend vorsichtig aus der Form nehmen, drehen und den Laib direkt aufs Backgitter legen und weitere 30 bis 40 Minuten backen. Wenn man leicht am Brot klopft, muss es hohl klingen. Auf einem Gitter komplett auskühlen lassen (wichtig!), bevor man es in Scheiben schneidet.

4. Luftdicht verpackt hält sich das Brot bis zu fünf Tage. Man kann es ganz oder in Scheiben geschnitten einfrieren.