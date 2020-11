Brot gleich böse – so der allgemein verbreitete Glaube. Weil: Kohlenhydrate machen dick und sind deshalb ungesund. Stimmts? Ernährungsmediziner Dr. David Fäh gibt Entwarnung: «Die aktuell verfügbare wissenschaftliche Evidenz rechtfertigt es nicht, aus gesundheitlichen Gründen vom Konsum von Brot abzuraten. Auch die Annahme, Brot führe zu Übergewicht oder erhöhe das Diabetesrisiko, ist wissenschaftlich nicht fundiert». Wir können also aufatmen und getrost in die Brötchen beissen, die uns schon den ganzen Morgen locken? Stopp! So einfach ist es dann doch nicht. Genau, ihr ahnt es bereits: Es kommt darauf an, aus welchen Zutaten das Brot gebacken wurde.