Was genau ist eigentlich Vollkorn?

Vollkornbrot, -mehl und -flocken sind gesund – das gilt längst als Allgemeinwissen. Das Problem an der Geschichte: Was man genau unter dem Begriff versteht und woran wir erkennen, wo wirklich Vollkorn drin ist, wissen nur die wenigsten. Dabei ist die Erklärung relativ simpel: Als Vollkorn gilt Getreide, von dem nach der Ernte nur die nicht essbaren Teile entfernt wurden. Die Schale, der Mehlkörper und der Keim mit ihren Ballaststoffen, Vitaminen, Ölen und Mineralstoffen werden komplett verarbeitet. Das volle Korn eben. So weit, so simpel – und so gesund.