Wo ist Vollkorn drin?

Ist dunkel gleich besser?

Was wir dabei gern vergessen: Welches Getreide genau verarbeitet wird, ist bei Vollkorn nicht eingegrenzt. Weizen, Roggen oder Dinkel – alles ist möglich und darf auch gemischt werden. Weizenvollkornbrötchen sind etwa aufgrund der natürlichen Farbstoffe im Weizen heller als die Version aus Roggen. Und: Nur weil auf der Rinde ganze Körner eingebacken sind, wird ein Brot noch nicht zum Vollkorn-Exemplar. Worauf es hingegen ankommt: die Verwendung von Vollkornmehl. Das ist schon alles. Die Backwaren erscheinen dadurch zwar dunkler – das Gleiche gilt aber zum Beispiel auch für Brote, in die für den Geschmack Malz gegeben wird – nur ohne die gesundheitlichen Vorteile.