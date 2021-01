Ist das noch Appetit oder schon Hunger?

Der Magen: Echt ist Hunger nur dann, wenn er ehrlich ist

Das Loch im Bauch ist kein Mythos. Natürlich klafft es nicht wie bei Goldie Hawn in «Der Tod steht ihr gut» – aber es fühlt sich ähnlich an. Und wie bei so Wenigem im Leben kann man diesem Gefühl tatsächlich trauen: Es beginnt sich anzuschleichen, wenn sich der Magen leert, der Blutzuckerspiegel unter einen kritischen Wert sinkt oder Hormone Schabernack treiben. Die Magenwände bewegen sich ungeduldig, der Magen knurrt. Rezeptoren an der Magenwand geben Infos zur Dehnung und zum Füllstand ans Hirn weiter, damit das Gefühl, satt zu sein, aktiviert werden kann.