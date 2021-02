Alle wollen Harry Styles – und seine Strickjacke

Eine neue Masche im Lockdown

Im Februar 2020, da war die Welt noch in Ordnung. Da kam Harry mit der Strickjacke und kurz nach ihm Corona und dann ... kam nichts mehr. Bis auf den Lockdown. Man hatte wenig zu tun, auch die jungen Leute nicht. So häufte der Hashtag #HarryStylesCardigan mehr als 40 Millionen Views auf der Social-Media-Plattform TikTok an. Man begann, zu stricken. Wie Oma. Wie das britische Label JW Anderson eben.

Eine, die den Cardigan auf den Hype-Olymp hievte, war der amerikanische Influencer-Twen Liv Huffman. Das Victoria and Albert Museum in London nahm den Styles'schen Cardigan im November nun sogar in seine ständige Sammlung auf, da er viel aussage über «die Kraft von Kreativität und Social Media, Menschen in Zeiten extremer Not zusammenzubringen». Danke, Harry.