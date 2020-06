Echt wahr, es wird wieder gehäkelt

«Don’t let my be the last to know», flehte Britney Spears im Jahre 2001. Dabei rollte sie vor einem leicht bekleideten Herren im Sand hin und her und trug selber … einen weissen Häkel-BH. Herrje war ich hooked. Ich wollte auch so einen. Zum am Strand rumfrohlocken, zum fantastisch aussehen, zum ein bisschen wie die Pop-Prinzessin sein.

Als die entsprechenden Crop Tops und Bikinioberteile kurze Zeit später in sämtlichen Läden baumelten (ich war offensichtlich nicht die Einzige mit Verlangen nach dem Britney-Look), musste ich schnell feststellen: gar nicht mal so praktisch, so ein Badeset aus gehäkeltem Stoff. Und die Crop Tops? Nun ja, sagen wir so: Ich rollte mit 14 eher selten vor Herren am Strand herum.