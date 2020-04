Dieses Kleid geht auf Instagram gerade viral

Könnt ihr euch noch an die Tage erinnern, an denen man sich nichts sehnlicher wünschte, als die Bettdecke einfach mit ins Büro zu schleifen? Aktuell wäre das möglich. Schliesslich befindet sich das Office für die meisten von uns höchstens ein paar Meter entfernt vom Bett am Ess- oder Schreibtisch. Und trotzdem zeigen wir guten Willen, ziehen uns etwas an, das auch in der Öffentlichkeit als Outfit gelten würde, und arbeiten brav vor uns hin. Nun stehen die Osterfeiertage vor der Tür, wir haben frei – und plädieren dafür, jetzt endlich mal Nägel mit Köpfen zu machen! Wann hat man schliesslich sonst die Chance auf einen so guten Auftritt mitsamt Bettzeug? Damit der auf ganzer Linie überzeugt, hat Instagram selbstredend längst einen Trend parat: die #QuarantinePillowChallenge.