Statement-Gürtel sind auf der Überholspur

In der Modewelt geht es so rasant zu, wie in fast keiner anderen Branche. Trends kommen, Trends gehen. Und das meist ganz einfach über Nacht. Was während des aktuellen Fashion Monats urplötzlich um die Ecke schnellte, ist der Statement-Gürtel. Mit Rekordtempo schnürte der sich nämlich nicht nur um gefühlt sämtliche Models auf dem Laufsteg, auch die Crowd auf der Strasse hat sich schnell vom Accessoire überholen lassen.