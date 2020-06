5 Schweizer Labels, die uns mit Bikinis versorgen

Was einmal im Wasser war, soll bitte auch wieder dahin zurück, dachte sich Peter Hornung. Und so fischt er seitdem alle zwei Wochen das PET aus der Limmat (ja, dazu brauchte es natürlich eine Sondergenehmigung), lässt die daraus zerkleinerten Flakes in Italien in traumhafte Badekleider mit Farbverlauf verwandeln und schickt uns dann in denen wieder schwimmen. Was das Ganze noch besser macht: Weil die Flaschen nicht verbrannt werden müssen, spart das ordentlich CO 2 . Im Jahr 2019 etwa eine Tonne. Peter, wir hoffen da ist more to come!