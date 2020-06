Wir müssen dringend über fairen Schmuck reden

Nicht nur bei Pandora gibt es langsam Entwicklungen in die richtige Richtung: Chopard setzte als einer der ersten ausschliesslich auf «fairmined» Gold. In England wurde dazu bereits 2011 ein Siegel eingeführt, das bei uns allerdings immer noch schwer zu bekommen ist. Der Grosskonzern Tiffany will schon lange genau wissen, woher das Gold kommt, das er einkauft. Und auch immer mehr kleine Unternehmen versuchen Nachhaltigkeit und Handwerkskunst zu vereinen. Bei uns in der Schweiz gehört dazu etwa Leni Adam, die ihren Schmuck online und in ihrem Atelier in Olten vertreibt. Sie benutzt ausschliesslich recyceltes Gold für ihre Kollektionen. Ein anderes Beispiel ist das Familienunternehmen Signum Fair Jewels. Hier setzt man auf zertifiziertes Fairtrade Gold und ecofaires Waschgold aus finnischen Flüssen.