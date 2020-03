Wie probiotische Pflege die Haut schützt

Wahrscheinlich haben die meisten von euch schon mal was von Probiotika gehört, oder? Doch bisher habt ihr sie vermutlich nur mit Joghurt oder der Darmflora in Verbindung gebracht. Zugegeben, der Gedanke an kleine Lebewesen in der Tagescreme ist auch etwas merkwürdig. Aber ja, genau das sind Probiotika: lebende Mikroorganismen.