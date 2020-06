Wenn Dänin Emili Sindlev derzeit in Kopenhagens Parks faulenzt, dann tut sie das als «Dad on Vacation»: Wenn die Palmen nicht vor der Nase aus dem Sand schiessen, dann trägt man das Holiday Feeling eben am Körper. Wir alle wollen Ferien in fernen Ländern – können aber nirgends hin und tun jetzt einfach so als ob. Schrank auf, Ferien an! Und weil das Fernweh 2020 eine ganz neue Dimension angenommen hat, wird auch das stereotype Touristen-Hawaiihemd dieses Jahr neu aufgelegt. Es ist noch immer gross und kastig – ja, wie vom Papa eben – aber es braucht keine Tropen mehr. Wir bleiben realistisch und geben uns mit wilden Blumen, eiscremefarbenen Pastelltönen und abstrakten Mustern zufrieden. Der Vibe zählt.