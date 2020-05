Was man aus Wassermelonen so alles machen kann

Harry Styles macht aus Melonen feuchte Träume

Was wir bisher gelernt haben, ist also, dass uns die Wassermelone vorwiegend oral befriedigt. Beyoncé hat geschluckt, Chrissy getrunken und der Heisshungrige geschlemmt. Wie eingangs bereits erwähnt, macht Popstar Harry Styles einen neuerdings nervös, wenn er am Strand sitzend mit zartrosa manikürten Fingern eine Spalte Wassermelone streichelt. Wenn er sie dann in den Mund nimmt, führt das gar zum Höhepunkt des Sommers. Singt er doch von lauen Nächten, von einem Bauchnabel, nach dem er sich so sehnt, nach Atmen, nach Wärme – und dann folgt ein «Watermelon Sugar High». Seins wohlgemerkt. Eine Ekstase, die daher rührt, befriedigt zu haben, anstatt zu werden. Harry hat mal wieder alles verstanden. Danke.

Auch Timothée Chalamet schwelgt in «Call me by your Name» als Anti-Macho in norditalienischen Ferien-Sehnsüchten und irgendwann in einem saftigen Pfirsich. Für explizit impliziten Frucht-Content: Swipe left!