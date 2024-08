Step 4: Lackieren

Ist der Rillenfüller getrocknet, folgt der Basislack. Der schützt den Naturnagel vor Verfärbungen (besonders wichtig bei Rottönen) und sorgt dafür, dass die anschliessende Farbe länger an Ort und Stelle bleibt. Jetzt gehts ans Eingemachte. Unbedingt nochmal tief durchatmen. Denn beim Auftragen der eigentlichen Nuance ist es wichtig, nicht zu wackeln – aber ja, leichter gesagt als getan.

Trick: Legt das Handgelenk an der Tischkante ab. Das sorgt für Stabilität. Beim Lackieren den Pinsel nicht direkt an der Nagelhaut ansetzten, sondern lasst circa ein bis zwei Millimeter frei. Gleiches gilt für den Rand. Lasst ihr dort zwei Millimeter aus, wirken eure Finger nachher schmaler und länger. So, das wäre nun also geschafft – bravo. Damit euer Ergebnis nicht sofort absplittert, kommt zu guter Letzt noch ein Überlack zum Zug. Der veredelt die Farbe und sorgt nochmal für die Extraportion Shine.