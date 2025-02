Die California Avocado Commision fand heraus, dass die Frucht aphrodisierend wirkt. Und das liegt vor allem an ihrem betörenden Geruch. Aber auch die Inhaltsstoffe Vitamin E, die Aminosäure Tryptophan und das Vitamin B6 tragen nach dem Verzehr zu einem erhöhten Lustgefühl bei. Euer Mind ist blown? Wird höchste Zeit, denn bereits in der Antike galt die Avocado als Aphrodisiakum – ganz ohne den Beweis einer Studie. Auch in Japan ist die frohe Botschaft scheinbar längst angekommen. Dort wird die gepresste grüne Frucht in Kapselform als Potenzmittel vertrieben.