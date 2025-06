Man kann die Uhr förmlich danach stellen: Kaum ist der letzte Drink geleert, schreit unser Gehirn plötzlich ganz laut nach Fast Food. Burger, Pizza, Döner? Egal. Hauptsache salzig und fettig. Und wenn es ganz böse kommt, reicht nicht mal der Mitternachtssnack aus. Dann leiten uns unsere Füsse sogar am nächsten Tag noch «Walk of Shame»-mässig direkt zur nächstgelegenen Junkfood-Kette. Unser sonst so heiss geliebstes Avocado Toast oder ein gesunder Salat? Total unbefriedigend.