Taschen, in die das Leben und der Laptop passen

Easy? Nur, wenn man mit der richtigen Tasche für all den Krempel gesegnet ist. Spoiler: Ich bin es nicht. Und so mussten in letzter Zeit die Sporttasche, grosse Jutebeutel oder auch einfach mal nur der Velokorb als Transportmittel für meine mobile Arbeitsausrüstung herhalten. Praktisch ist irgendwie anders. Als dann auch noch eine liebe Kollegin mit Supermarktpapiertüte zum gemeinsamen, heimischen Co-Working erschien, fand ich: Nu is aber gut! Wir sitzen schliesslich an der Quelle – und sind sicher nicht die einzigen mit fehlender Gross-Genug-Tasche, die unsere Habseligkeiten sicher, schön und ohne Struggle von A nach B transportiert.