Sich unterwegs die Hände desinfizieren – vor Covid-19 taten wir das eher selten. Heute sieht das anders aus. Inzwischen verlässt fast niemand mehr das Haus ohne entsprechenden Sanitizer. Nützlich sind sie, keine Frage. Immerhin befreien sie unsere Haut immer und überall ruckzuck von Viren und Bakterien – und das ganz ohne Waschbecken. Aber so richtig schön? Naja, meist überzeugen uns die Fläschchen nur mit ihrem Inhalt, nicht mit ihrem Design. Ok, weil die Optik hier natürlich ganz klar nur die zweite Geige spielt. Aber was, wenn man beides haben kann? Für alle, die davon träumen: Mittlerweile haben zahlreiche Beauty-Brands Desinfektionsmittel in Flacons herausgebracht, die sich sehen lassen können. Und es kommt sogar noch besser. Dank zusätzlicher Inhaltstoffe pflegen die Gels und Sprays unsere strapazierten Corona-Hände gleich noch mit.