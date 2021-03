Warum ihr mit 25 schon an Anti-Aging denken solltet

Zum Schluss noch eine Quizfrage: An welchen Stellen sieht man das Alter einer Person am deutlichsten? Richtig, am Hals und Dekolleté. Deshalb solltet ihr diese Partien unbedingt in eure Pflege miteinbeziehen. Vergessen solltet ihr auch nicht die Hände. Denn auch die können durch Vernachlässigung ganz schnell alt aussehen.