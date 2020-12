Können wir durchs Fenster Vitamin D tanken?

Die Dezembersonne scheint weniger lang. Weniger stark. Dieser Tage versinken wir gemütlich in der Matratze, verschwinden gänzlich unter der Decke. Betreiben Binge Watching als wäre es Hochleistungssport und halten reglos die liegende Position. Ohne Gewissensqual – auch bei schönstem Wetter.



Schliesslich ists draussen kalt und abgesehen davon besteht die Möglichkeit, sich an der nächsten Ecke diesen Virus einzufangen, dessen Bekanntheitsgrad weit über dem von Beyoncé liegt. Dessen Bekanntheitsgrad im Hier und Jetzt wahrscheinlich sogar über dem des berühmtesten Gemälde im Louvre liegt. Was den Louvre und Queen B verbindet? Das Musikvideo für «Apesh*t». Beyoncé und Gatte Jay-Z hatten dafür im ersten Arrondissement mal eben das ganze Museum gemietet. Performten vor Kunstwerken wie «Le Sacre de Napoléon» von Jacques-Louis David. «He wanna give me that vitamin D» singt Beyoncé dort unter anderem.