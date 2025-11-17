Warum frieren wir manchmal grundlos?

Es ist November. Langsam aber sicher ist es deshalb offiziell in Ordnung, ständig über die Kälte zu klagen und permanent zu frieren. Zum Glück – denn im Frühjahr und Sommer haben uns aus diesem Grund noch alle schräg angeguckt (totaler Blödsinn, im Büro herrscht schliesslich das ganze Jahr über in etwa die gleiche Temperatur. Nur mal so am Rande). Während ihr den Schal also ab sofort gar nicht mehr ablegt, bekommt eure Kollegin nur schon bei eurem Anblick einen Schweissausbruch, und ihr fragt euch, wer von euch beiden nun eigentlich nicht alle Temperatur-Tassen im Schrank hat? Sorry to break it to you, aber: Vermutlich spinnt ihr beide. Wie verraten die Gründe dahinter.