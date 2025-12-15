Wie wichtig ist Bettwäsche wechseln?

Alle zwei Wochen waschen ist ein Muss

Aber wie oft sollten wir unsere Bettwäsche nun wirklich waschen, damit die kleinen Tierchen keinerlei Reaktion auslösen? Im Schlaf verlieren wir einen halben bis zwei Liter Körperflüssigkeit – und das jede einzelne Nacht. Wo die Flüssigkeit aus Talg, Salz, Säuren und Wasser am Ende landet? Eben da, wo auch wir uns am liebsten herumwälzen: im Bett. Zu unseren eigenen Körperflüssigkeiten gesellen sich aber auch noch die der Milben. Sie und ihre Überbleibsel befinden sich übrigens aus dem gleichen Grund wie wir dort: Sie mögen es warm. Wem es bei dem Gedanken daran auch so kalt den Rücken herunterläuft wie mir, sollte seine Bezüge mindestens alle zwei Wochen gegen frische tauschen. Starke Schwitzer sollten sie sogar im Wochentakt bei 60 Grad waschen.