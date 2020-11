Wer sich bei „Call me by your name“ unsterblich in Armie Hammer verguckt hat, der sollte jetzt weiterlesen. Denn der US-amerikanische Schauspieler ist zurück auf der Leinwänd, ääh eurem Bildschirm, und zwar mit einer neuen Liebesgeschichte. In „Rebecca“ spielt er an der Seite von Lily James (kennen wir aus „Mamma Mia! Here we go again“). Sie arbeitet als Gesellschafterin einer neureichen Amerikanerin in Monte Carlo, wo sie dem wohlhabenden und gutaussehenden (!) Witwer Maxim de Winter begegnet. Wenig später heiraten die beiden überstürzt und er nimmt sie mit zu seinem Familiengut Manderley – klingt märchenhaft schön? Naja, nicht ganz. Denn die Romanze wird schnell überschattet von Maxims Vergangenheit. Das Anwesen steckt noch voller Erinnerungen an seine erste Ehefrau Rebecca, die auch nach ihrem Tod zwischen dem Liebespaar zu stehen scheint.