Können wir mit Sonnenstrahlen, die durchs Fenster scheinen, Vitamin D produzieren?

Leider nein. Gegenüber der New York Times erklärt Michael Holick, Professor an der Boston University School of Medicine, es mache keinen Unterschied, ob es Winter oder Sommer sei: «Sitzen Sie hinter dem Fenster, werden Sie kein Vitamin D bilden». Für die Eigenproduktion von Vitamin D brauchen wir UVB-Strahlen. Diese werden von der Sonne in der Haut aufgenommen und zu Vitamin D umgewandelt. Liegt zwischen uns und der Sonne aber eine Scheibe, werden die UVB-Strahlen durch diese rausgefiltert. Keine UVB-Strahlen, kein Vitamin D.



Deshalb, Laptop zuklappen und zum Sonnentanken aufbrechen! An bewölkten Tagen die Tipps aus folgendem Artikel befolgen: Winterzeit ist Vitamin-D-Mangel-Zeit. Und jetzt? >