Können Bleachings Augenringe verschwinden lassen?

Und so funktioniert’s

Die Behandlung erfolgt in Form eines Peelings und wird von einem Spezialisten durchgeführt. Wie bei herkömmlichen Augenpflegeprodukten werden auch beim Bleaching die gleichen Wirkstoffe verwendet – jedoch in einer deutlich höheren Konzentration. In einem ersten Schritt trägt der Arzt ein Serum mit Chloressig- und Phytinsäure auf die betreffende Hautpartie auf. Ist das Serum gut eingezogen, kommt in einem zweiten Schritt Retinal und Ascorbinsäure hinzu. Zum Schluss werden die Augenringe durch spezielle Treatments mit Feuchtigkeit versorgt und erfrischt.