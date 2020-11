So funktioniert der Anti-Aging-Trend

Der Name mag ein bisschen verwirrend sein. Mit einer Dusche hat der Beauty-Trend nämlich nicht viel zu tun. Viel mehr erinnert er an eine Mischung aus Solarium und Spraytan-Behandlung: Steht man erst mal in Unterwäsche und mit Schutzbrille in der Kabine, erfolgt eine sogenannte Besonnung durch ein Standsolarium, das mit speziell entwickelten Kollagen-Röhren ausgestattet ist. Die warmen Strahlen sorgen dafür, dass die Haut gestrafft wird. Insgesamt dauert das Treatment etwa 15 Minuten und sollte zweimal wöchentlich über drei Monate angewendet werden. Erste Effekte sollen dann bereits nach drei bis vier Behandlungen sichtbar sein.