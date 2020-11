4 SOS-Behandlungen gegen müde Gesichter

Wir runzeln besorgt die Stirn, glotzen mit zugekniffenen Augen auf Fernseher und Laptop, verbringen zwar viel Zeit in der Horizontalen und sind doch nie entspannt. Wir sind nicht mehr ganz so viel an der frischen Luft und generell steckt das Gesicht oft unter dem Mundschutz. Das alles hinterlässt Spuren. Man rührt in der neu gewonnenen Freizeit cremige Masken an, recherchiert nach dem optimalen Serum und drückt sich die geschwollenen Äuglein unermüdlich mit dem Jade-Roller platt. Man meditiert, macht Yoga, presst Säfte und schläft. Es tut sich nichts?