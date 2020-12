Style: Können wir uns LED als aktiven Wirkstoff vorstellen?

Dr. Liv Kraemer: Absolut. Die Arbeit der NASA konnte zeigen, dass in LED (Licht emitierende Dioden) ziemlich viel gutes Potenzial für die Medizin schlummert. Man muss allerdings zwischen medizinischen und Home Devices unterschieden. Es gibt in der medizinischen Kosmetik in der Tat LED-Geräte, die in Studien beweisen konnten, dass man bei einer bestimmten Energiedichte und einer bestimmter Wellenlänge gutes für die Haut tun kann.