Die grössten Pickelfallen des Alltags

Falle Nummer 5: Fehlende Feuchtigkeit

An euer Gesicht gelangt so gut, wie kein Produkt? Oft ist weniger tatsächlich mehr. Aber: Feuchtigkeitsspende Pflege, wie Cremes, Seren oder Lotions sind das A und O für gesunde Haut. Je mehr davon in die Poren gelangt, desto grösser wird ihre Schutzbarriere an der Oberfläche. Ist der Teint dauerhaft trocken wird er im Umkehrschluss anfälliger für Unreinheiten. Im Kampf gegen Pickel also in Zukunft lieber auf austrocknende Masken verzichten und stattdessen regelmässig cremen.