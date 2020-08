Wie der Übergang zu grauen Haaren fliessend wird

Findet ihr Falten schön? Nicht nur an Deputy Editor und Fashion Features Director der British Vogue da oben, Sarah Harris – an euch selber? Genau da wirds kompliziert, und das sage ich als 27-Jährige, die ausgelacht wird, wenn ich jemandem meine feinen Stirnfalten zeige. Schon dieser simple Akt – einer Freundin entrüstet die ersten Linien vorführen – zeigt: Runzeln können uns gestohlen bleiben. Weil sie nicht dem gängigen Ideal einer Frau entsprechen, die mit fünfzig Jahren möglichst so aussieht wie Jennifer Lopez (ja, Jenny from the block ist knapp über fünfzig). Klitzekleines Problem: Es entspricht nicht der Natur, dass wir jahrzehntelang babyglatte Haut vorzeigen können.