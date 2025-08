Findet ihr graue Haare schön? Nicht nur an Stilikone Sarah Harris – an euch selber? Genau da wirds kompliziert. Der Zahn der Zeit kann uns gestohlen bleiben. Weil er nicht dem gängigen Ideal einer Frau entspricht, die mit über fünfzig Jahren möglichst so aussieht wie Jennifer Lopez (ja, Jenny from the block ist 52 Jahre alt). Klitzekleines Problem: Es entspricht nicht der Natur, dass wir jahrzehntelang eine tiefpigmentierte Mähne vorzeigen können.