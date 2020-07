Ihr habt den Pickel doch ausgedrückt – und jetzt?

In circa jedem Artikel, den man im Internet zum Thema Pickel-Bekämpfung findet, steht es gross und deutlich geschrieben: Das Allerwichtigste, um einen Pickel schnell wieder loszuwerden, ist es, ihn nicht – unter keinen Umständen, komme was wolle – auszudrücken. Danach finden sich jede Menge Punkte, was wir ausserdem tun können, um ihn zu behandeln. Blöd nur, dass die alle hinfällig werden, wenn wir Punkt eins vor dem Badezimmerspiegel konsequent ignoriert haben. Sind wir von jetzt an also alleingelassen mit unserem Unglück im Gesicht? Sagen wir es mal so: Ihr solltet den Pickel WIRKLICH nicht selbst ausdrücken. Er kann sich noch mehr entzünden, Narben und dunkle Flecken hinterlassen. Falls ihr es trotzdem getan habt, hilft aber das hier: