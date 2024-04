Wie funktioniert der Trend?

Um unreiner Haut entgegenzuwirken, muss die Reinigung der Haut bis in die tiefen Schichten stattfinden – und hier kommt die Salicylsäure ins Spiel. Keine Angst, die ist viel harmloser, als sie klingt. Statt wie die «mechanischen» Peelings mit oben genannten Aprikosen-Stückchen aggressiv zu rubbeln, wirkt sie einmal aufgetragen von ganz allein. Salicylsäure gehört zu den Beta-Hydroxysäuren (BHA) die lipophil (fettliebend) sind. So kann sie die fettige, obere Hautschicht durchdringen und in der Tiefe reinigen. Schmutz und andere Rückstände werden an die Oberfläche transportiert und lassen reine, feinporige Haut zurück.