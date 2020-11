In Pfützen springen, durch den Matsch tanzen und völlig unbeeindruckt vom Wetter sein – einmal im Jahr wird der Gummistiefel als Accessoire der spass-getränkten Freiheit aus dem Keller geholt. Einmal durch den Dreck robben und raven – in einem Look, der zwar zufällig aussehen darf, es aber keineswegs ist. Um praktische Boots herumgebaut. Mit einem praktischen Stück Gummi als Kernstück, das sagt: Fuck you, Alltag. Jetzt ist alles egal: das Wetter und ob wir sauber bleiben.