Woran erkennt man Vitamin-D-Mangel?

Was bewirkt Vitamin D?

Puh, so einiges. Es reguliert die Mineralstoffaufnahme, hält den Calciumspiegel im Blut stabil und sorgt für eine normale Muskelfunktion. Produziert unser Körper das Sonnen-Hormon nicht mehr oder nur wenig, nämlich im Winter, wenn Sonnenstrahlen nur noch eine blasse Erinnerung an längst vergangene Tage sind, fühlen wir uns schnell schlapp, müde, ruhelos, schlafen schlecht und wundern uns über Muskelkrämpfe.

Ein dunkles Tal, durch das wir nun wohl oder übel wandern müssen, bis irgendwann der nächste Frühling am Horizont zu glitzern beginnt? Fast.