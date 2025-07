In Zukunft sollten wir darauf aber unbedingt verzichten. Marc Leavey vom Mercy Medical Center in Massachusetts fand nämlich heraus, wie gefährlich es ist, das abgestandene Wasser am nächsten Morgen zu trinken. Vielleicht ist euch sogar selbst schon mal aufgefallen, dass das Wasser nach dem Aufstehen irgendwie komisch schmeckt. Kein Wunder. Laut Leavy sammeln sich über Nacht bedenkliche Viren, Bakterien und Staub auf der Wasseroberfläche. Wenn wir es dann schlürfen, gelangen die gefährlichen Partikel in unseren Organismus und machen uns im schlimmsten Fall sogar krank.