Können Bleachings Augenschatten verschwinden lassen?

Wenn wir wieder mal spät ins Bett gehüpft sind oder uns ein paar Tage lang nur von Pizza, Pommes und Co. ernährt haben, zahlt es uns unser Körper schon bald mit dunklen Schatten oder tiefen Ringen unter den Augen heim. Doch nicht immer sind zu wenig Schlaf oder die falsche Ernährung Schuld daran. Auch die Genetik spielt dabei eine grosse Rolle. So oder so greifen wir in solchen Fällen schnurstracks zu Concealer und Highlighter, um unsere Müdigkeit (zumindest optisch) verschwinden zu lassen. Mittlerweile gibt es aber auch Behandlungen wie die sogenannte Bleaching-Methode, welche der Mini-Problemzone den Kampf ansagen.