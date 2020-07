Wir verleihen unserem Dekolleté eine neue Form

2020 ist das Jahr, in dem alles anders ist. Von wilden Sommernächten in prall gefüllten Beach Clubs oder unbeschwertem Schlendern an Stränden ausserhalb des Kontinents können wir leider nur träumen. Doch die aktuellen Temperaturen bescheren uns auch hierzulande die volle Sommer-Dröhnung. Wir schlüpfen deshalb blitzschnell in luftige Klamotten. Aber, halt: Spezielle Umstände verlangen nach speziellen Tops. Dementsprechend gerät unser Dekolleté auf die schiefe Bahn.