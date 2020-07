Die besten BHs für komplizierte Tops

Wer weder den BH, noch das Top weglassen will, sich bei Letzterem aber für eine schulter- oder rückenfreie Variante entschieden hat, kann sich die Cups auch einfach ankleben. Die geben wenigstens ein bisschen Halt und Form, lassen sich (bei Bedarf) für ein optisch gepushtes Dekolleté eng zusammenziehen und beugen bei frischen Brisen Nippel-Blitzern vor. Schon mehrfach tried and tested und jedes Mal für gut befunden.

Laura Scholz, Channel-Leitung Style / Body & Health