In diesen Schuhen gehen wir wie auf Wolken

Mit Polstern ist das ja so eine Sache. Wir betten uns liebend gerne auf ihnen, aber sowie eins am eigenen Körper auftaucht, macht sich in den meisten Fällen Panik und Unsicherheit breit. Warum eigentlich? Polster sind weich, gemütlich und verschaffen uns jede Menge Komfort. Wenn das irgendwie klingt, dann ja wohl erstrebenswert. Kein Wunder also, dass sich da gerade ein neuer Trend entwickelt. Hin zu mehr statt weniger, zu weichen Wölbungen und üppigeren Kurven. Auf denen läuft es sich jetzt nämlich wie auf Wolken …