Sind Strickkleider die Jogginghosen des Herbstes?

Nichts gegen King Karl († 19. Februar 2019), aber sein Zitat «Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren», hätte ich noch nie unterschrieben. Jogginghosen sind etwas Gutes, vielleicht sogar das Beste, was so ein Kleiderschrank zu bieten haben kann. Und spätestens 2020 haben wir gelernt, dass man in keinem anderen Kleidungsstück so sehr die Kontrolle behält wie in der Jogginghose. Sie wurde zu unserem ständigen Begleiter, brachte uns im Home Office sicher von Kühlschrank zum Arbeitsplatz und (mehrfach) zurück, war dabei, als wir im Supermarkt Teigwaren hamsterten und gab uns Halt, beziehungsweise genügend Raum, als sich langsam wieder alles zu normalisieren schien.