Meine Beziehung definiert meine Sexualität nicht

Als ich vor ein paar Wochen meine Familie in Deutschland besuchte, erzählte mir die (streng gläubige) Mutter meines besten Freundes, wie toll sie es findet, dass ich jetzt wieder mit einem Mann zusammen bin. Sie hatte es so schade gefunden, dass «so ein hübsches Mädchen» mit einer anderen Frau zusammen wäre. Sie sagte das so, als ob sie mir ein Kompliment für meine neue «Entscheidung» machte. Ich war so perplex, dass ich kaum etwas dazu sagen konnte. Es fühlte sich ein bisschen so an, als wollte sie die letzten acht Jahre meines Lebens einfach als «Phase» abtun, die nun zum Glück endlich vorbei ist. Kein schönes Gefühl …