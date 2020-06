«Als Hetero hätte ich nie heiraten wollen»

Ein grosser Schritt in Richtung Gleichberechtigung, nur eine Etappe auf dem Weg, der schon lange andauert – was bedeutet dir das Ja des Nationalrats?

Es stimmt mich glücklich, dass der Nationalrat diesen wichtigen Entscheid für viele Menschen in der Schweiz gemacht hat. Und es ist schön zu sehen, dass die Entscheidung so eindeutig war.