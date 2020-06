Wir sind der Ehe für alle einen Schritt näher

Warum das «Ja» nur ein kleiner Schritt ist

Lasst uns das kurz erklären: Sagt auch der Ständerat Ja, stehen die Chancen gut, dass das Referendum ergriffen wird. Die konservative Partei EDU steht damit schon in den Startlöchern. Die Ehe sei nämlich eine «natürliche und bewusst eingegangene Verbindung von Mann und Frau». Schafft es die EDU, 50.000 Unterschriften gegen die Ehe für alle zu sammeln, werden wir über die Vorlage abstimmen.