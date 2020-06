Vergewaltiger haben es in der Schweiz zu leicht

Kämpfen für Veränderung

Es braucht keinen Experten, um zu sehen: Damit sich etwas tut, muss eine Reform des Sexualstrafrechts her. Dafür sprachen sich Mitte letzten Jahres 22 Strafrechtsprofessor*innen aus der ganzen Schweiz in einem offenen Brief aus. Amnesty International sammelte 37’000 Unterschriften. Und immerhin: Der Bundesrat plant, die Tatbestände geschlechtsneutral umzuformulieren und auch «beischlafsähnliche Handlungen» (also auch Anal- und Oralverkehr) als Vergewaltigung gelten zu lassen. Darauf schonmal ein Hurra.

Daran, aus einem «Nein» endlich ein aussagekräftiges Wort zu machen, denken die hohen Tiere der Politik hierzulande bislang nicht. Dabei sieht die Istanbul-Konvention, die 2018 in der Schweiz in Kraft getreten ist, es genau so vor. Was also spricht dagegen? Man fürchtet eine Umkehr der Beweislast, findet das Thema zu sensibel, um so «grob» vorzugehen, fürchtet, dass strafrechtliche Prinzipien über den Haufen geworfen werden. Komisch nur, dass es in Deutschland, Zypern, Belgien, Island, Irland, Luxemburg, Schweden und im Vereinigten Königreich nicht zu Zusammenbrüchen des gesamten Systems gekommen ist – hier greift die Konvention nämlich bereits. Für den Bundesrat reicht das offenbar noch nicht. Zumindest beweist es aber, dass der Kampf gegen veraltete Gesetze nicht aussichtslos ist. Aufgeben? Sollte für uns ab sofort keine Option mehr sein.