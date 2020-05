Müssen Männer für Frauen Sendezeit gewinnen?

Schauen wir uns dazu doch mal die Daten der Suchmaschine Google an. Geben wir Joko und Klaas ein, erhalten wir rund 2.620.000 Ergebnisse. Mit nur 20.000 Einträgen weniger kann Palina Rojinski da zwar ganz gut mithalten, den bedeutenden Unterschied machen allerdings die Fakten, die da genau gesucht werden. Über das männliche TV-Duo möchten die User am liebsten etwas zu «Gegen ProSieben», «Live» oder «Gegen ProSieben Tickets» erfahren. Und über die deutsch-russische Moderatorin? Joa, da ploppen am ehesten Begriffe wie «ungeschminkt», «Haare», «Mann» auf. Auch über ihre Kollegin Collin Ulmen-Fernandes scheint die Menschheit am ehesten etwas zu ihrem «Mann», ihren «Kindern» oder eine vermeintliche «Trennung» erfahren zu wollen. Die Sendungen und Filme, in denen die Frauen mitspielten, interessieren scheinbar nur die wenigsten.