Wie wir Bakterien aus der Vagina fernhalten

Schuld an den unangenehmen Wehwehchen sind Bakterien. Nö, kein Grund zur Scham, ihr seid nicht ungepflegt. Bakterien muss es da unten sogar geben. Nur kann deren Balance schnell mal aus dem Gleichgewicht geraten. Bei den einen passiert das nicht ganz so oft, bei anderen dafür viel zu regelmässig. Das ist oft einfach Veranlagung. Aber vorbeugen kann man natürlich. Vor allem jetzt im Sommer lauern die Gefahren schon hinter den Wolken. Damit ihr in Zukunft nicht mehr so häufig zur Apotheke rennen müsst, um euch entsprechende Intimzäpfchen und -cremes zu besorgen, zeigen wir euch, worauf man schon im Vorfeld achten kann.