Mit Kombucha trinken wir uns gesund und schön

Nein, Kombucha ist nicht irgendein neues, super hippes Getränk aus Hollywood – in Asien würden sie wahrscheinlich über unseren Hype schmunzeln. Dort wird es nämlich bereits seit mehr als 2'000 Jahren getrunken! Die Sache mit den gesunden Eigenschaften hat sich herumgesprochen und den Weg irgendwann auch zu uns in die Bioläden gefunden. Aber was ist eigentliche das Besondere an diesem Gebräu?

Das Geheimnis von Kombucha sind die verschiedenen Hefe-Sorten und lebenden Bakterien, die in Kombination mit Zucker gären und dem Getränk seinen leicht süss-säuerlichen Geschmack verleihen. Dieser kann mit Kräutern, Zitronengras, Ingwer oder Hibiskus aufgepeppt werden. Zudem enthält Kombucha verschiedene Spurenelemente wie Zink und Mangan sowie die Vitamine B12, B6 und C.